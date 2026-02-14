Έκρηξη στη Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για τους πέντε θανάτους από την τραγική πυρκαγιά που ξέσπασε λόγω διαρροής προπανίου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ ο επιχειρηματίας δεν απάντησε σε καμία ερώτηση ενώπιον του ανακριτή.

Ο ιδιοκτήτης είχε συλληφθεί εκ νέου από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τα νέα στοιχεία στην υπόθεση της Βιολάντα

Μετά την εξέλιξη αυτή κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, σήμερα το απόγευμα συνέλαβε εκ νέου τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία σε βάρος του. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί και εν τω μεταξύ κρατείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν είναι ότι πριν από περίπου έξι μήνες ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει προσφορά από ιδιώτη τεχνικό για να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο, αλλά τελικά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία, ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι η τιμή ήταν ακριβή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαρροή προπάνιου, μέχρι που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σωληνώσεις που ήταν υπογειοποιημένες, καθώς και οι τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπάνιου που είχε το εργοστάσιο δεν είχαν πιστοποίηση.

Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.