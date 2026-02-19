Βιολάντα: Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη πριν αποφασιστεί η προφυλάκισή του

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων, αφού απολογήθηκε για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταφέρει η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» επέρριψε ευθύνες στους μηχανικούς που ενέκριναν τις σχετικές άδειες και παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για το θέμα της οσμής στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μπισκοτοβιομηχανίας με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Ο ίδιος δεν έπεισε τις αρχές που αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής έδειξε στον ιδιοκτήτη βίντεο από την έκρηξη και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος, αναφέροντας μάλιστα, ότι στον χώρο περνούσαν χρόνο τα παιδιά του.

Φέρεται να είπε ότι «είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο μετά την έκρηξη. Θα σταθώ στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων (…) Ουδέποτε είχα πρόθεση να προκαλέσω την έκρηξη ή να επιφέρω οποιοδήποτε βλάβη σε πρόσωπα ή περιουσία, αντιθέτως όλες μου οι ενέργειες στο έργο Διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης είχαν, όλα αυτά τα έτη λειτουργίας της, ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την απολύτως νόμιμη λειτουργία της».

Από την πλευρά του, ο ανακριτής φέρεται να επέμεινε στο εάν και πότε πληροφορήθηκε ο ιδιοκτήτης για την οσμή, την οποία εργαζόμενοι λένε ότι είχαν παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό στην επιχείρηση.

Η απάντησή του ήταν: «Δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου. Η τυχόν οσμή από τις τουαλέτες αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού. Ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε προς εμένα», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Βιολάντα: Η μαρτυρία για το αίτημα εγκατάστασης γραμμής αερίου προπανίου

Αν και ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» επιρρίπτει την ευθύνη στους συνεργάτες τεχνικούς που υπέγραφαν τις τεχνικές μελέτες τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν -όπως αναφέρει η ΕΡΤ- αστοχίες και κενά ασφαλείας.

Αρχικά, δύο υπέργειες δεξαμενές, 9.000 και 5.000 λίτρων, εμφανίζονται σε διαφορετικές μελέτες άλλοτε ως λειτουργικές και άλλοτε ως «ανενεργές». Παράλληλα, οι αρμόδιοι πραγματογνώμονες εντόπισαν σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας.

Στους ισχυρισμούς του ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υποστήριξε ότι «για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν, υπάρχουν επιστήμονες (πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι κ.α.) οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες…Τι να κάνω, να πω στους επιστήμονες πως θα κάνουν τη δουλειά τους;».

Εντούτοις, εργαζόμενος υποστηρίζει πως πριν από 8 έτη ο ιδιοκτήτης του ανέθεσε να προχωρήσει σε εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου για να υποστηρίζει τη γραμμή παραγωγής των δημητριακών.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκαταστάτη αερίου προπανίου», ανέφερε ο εργαζόμενος σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η έρευνα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα» βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ όπως μεταφέρουν πληροφορίες, η πλευρά του ιδιοκτήτη θα προσπαθήσει με κάθε νόμιμο μέσο για την αποφυλάκισή του. Ήδη οι δικηγόροι του ετοιμάζουν προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκισης.