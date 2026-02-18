Βιολάντα: Νέα βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης - Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων Βιολάντα.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόκειται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο φέρεται να αποδίδει ευθύνες σε όσους υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και σε εκείνους που διενήργησαν ελέγχους και εργασίες χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη δικογραφία, η οποία εκτείνεται σε περίπου 1.000 σελίδες, περιλαμβάνονται καταθέσεις εργαζομένων που αναφέρονται σε έντονη οσμή προπανίου στους χώρους της επιχείρησης, η οποία όπως υποστηρίζεται, δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως από τη διοίκηση.

Βιολάντα: Νέα βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Την ίδια ώρα, νέα βίντεο από τη στιγμή της θανατηφόρας έκρηξης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας .

Από τα βίντεο, προκύπτει ότι προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησε η φωτιά, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, ενώ η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σε ορισμένα σημεία το οπτικό υλικό αλλοιώνεται από το ωστικό κύμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η μαρτυρία του φύλακα, ο οποίος βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τις δεξαμενές υγραερίου την ώρα του συμβάντος.

Όπως κατέθεσε, άκουσε δύο εκρήξεις και το ωστικό κύμα τον πέταξε περίπου ένα μέτρο μακριά.

Στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στον χώρο παραγωγής και συσκευασίας, ενώ άκουγε φωνές από το εσωτερικό του εργοστασίου.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική συνεχίζει να διερευνά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ οι τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι.