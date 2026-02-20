Βιολάντα: «Το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν» - Τι αναφέρουν μαρτυρίες για παραλείψεις στο εργοστάσιο

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης μέσω των συνηγόρων του, θεωρώντας υπερβολική την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση για την υπόθεση της φονικής έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, από τη δικογραφία προκύπτει ότι η ύποπτη οσμή στο εργοστάσιο ήταν «κοινό μυστικό», με τους αρμόδιους επικεφαλής να φέρονται να υποβάθμιζαν τη σοβαρότητα και την προέλευσή της. Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει λόγο για αλληλουχία λαθών και κρίσιμων παραλείψεων που μπορεί να οδήγησαν στην έκρηξη.

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν πως στο πλαίσιο βελτίωσης της εγκατάστασης υγραερίου στη βιομηχανία είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών στην αντοχή του δικτύου στην ακαταλληλότητά του υλικού κατασκευής του δικτύου και έπρεπε να γίνουν εργασίες ύψους 32.000 €. Η διοίκηση της Βιολάντα ζήτησε καλύτερη τιμή στο σύνολο του έργου και η εταιρεία επανήλθε με νέα προσφορά 22.300 ευρώ.

Βιολάντα: Η μαρτυρία τεχνικού για το καλώδιο της ηλεκτροβάνας

Ο αρμόδιος τεχνικός είχε εντοπίσει κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο σύμφωνα με την μαρτυρία του, ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν χωρίς να είναι συνδεδεμένη, από τη στιγμή που όπως υποστηρίζει, ο ρόλος της ήταν να κλεινει την παροχή όταν ανίχνευε διαρροή του αερίου, με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο σημείο της διαρροής.

Την ίδια ώρα πολιτικός μηχανικός λέει ότι είχε ρωτήσει τον ιδιοκτήτη αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά υπόγειος χώρος. «Μου ανέφεραν ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος κατά την κατασκευή του εργοστασίου και ο οποίος δεν είχε καμία λειτουργική αξία, οπότε θα έμενε κλειστός. (...) Μου αναφέρθηκε, ότι δεν υπήρχε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο», ισχυρίζεται ο πολιτικός μηχανικός.

Ο ανακριτής μελετά το σύνολο της δικογραφίας και την απολογία του ιδιοκτήτη, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ζητηθούν επιπλέον μαρτυρίες ή αν θα δοθεί εντολή στην εισαγγελέα για άσκηση νέων ποινικών διώξεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ