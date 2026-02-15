Βιολάντα: Η έκρηξη εκτιμάται πως είχε ισχύ αντίστοιχη με 185 κιλά TNT

Στο ΑΤ Τρικάλων κρατείται τις τελευταίες ώρες ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης, για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε λόγω διαρροής προπανίου, προκαλώντας τον θάνατο πέντε εργαζόμενων.

Υπενθυμίζεται πως όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο επιχειρηματίας το Σάββατο δεν απάντησε σε καμία ερώτηση ενώπιον του ανακριτή.

Η κατηγορία για εμπρησμό και πρόκληση έκρηξης, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί πλημμέλημα εξ αμελείας, πλέον αντιμετωπίζεται ως κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο.

Η συμπληρωματική δικογραφία της ΔΑΕΕ βασίστηκε σε καταθέσεις ειδικών και εργαζομένων, οι οποίοι τόνισαν ότι η έντονη οσμή προπανίου ήταν εμφανής ήδη από τον Ιούνιο. Όμως, παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν επιλύθηκε λόγω οικονομικών διαφωνιών με την ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εντόπισε έναν φθαρμένο σωλήνα στο υπόγειο, που είχε τοποθετηθεί απευθείας πάνω στο χώμα παραβιάζοντας τη νομοθεσία, και υπέστη ζημιές από λιπάσματα γειτονικών αγρών.

Η διαρροή προπανίου που προκλήθηκε μετέτρεψε τον χώρο σε «ωρολογιακή βόμβα», η οποία ενεργοποιήθηκε από σπινθήρα στην αντλία νερού.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς εκτιμάται ότι ισοδυναμούσε με 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον τραγικό και ακαριαίο θάνατο των πέντε θυμάτων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ