Βιολάντα: Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης - Τι ισχυρίστηκε

Την πρόθεσή του να καταθέσει έφεση στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, ανακοίνωσε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχει οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες και υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής.

Τι αναφέρει η πλευρά του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός», ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του για αυτό το περιστατικό.

Δήλωσε ότι ο εντολέας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης επαναλάμβανε ότι είναι συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ότι ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας, λέγοντας ότι όλα αυτά τα κάνουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, χωρίς να έχουν απαραίτητα ενημερώσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος.

Η εισαγγελέας στην υπόθεση, προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων Ευτυχία Μελετοπούλου ήταν η πρώτη που ζήτησε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για να συμφωνήσει μαζί της ο ανακριτής και να προχωρήσει η διαδικασία για την προφυλάκιση του, το βράδυ της Τετάρτης (18/02).

Με πληροφορίες από ΕΡΤ