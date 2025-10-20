Βίντεο ντοκουμέντο από τη Φοινικούντα: Η πρώτη επίθεση σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη επίθεση που δέχθηκε ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, λίγους μήνες πριν δολοφονηθεί από τους δύο 22χρονους, έφερε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός του Mega.

Στο βίντεο από την πρώτη επίθεση με θύμα τον 68χρονο στη Φοινικούντα, αποτυπώνεται ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού να επιτίθεται στον ιδιοκτήτη κάμπινγκ, με τον δεύτερο να τον κυνηγάει περιμετρικά της κατασκήνωσης στη Μεσσηνία.

Μάλιστα, στο σχετικό βίντεο από τις 7 Σεπτεμβρίου φαίνεται ο 22χρονος να προσπαθεί να ληστέψει τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, την ώρα που ο 68χρονος «αμύνεται» με μία λευκή μπλούζα, αποτρέποντας την εγκληματική ενέργεια.

Φοινικούντα: Τα τρία πρόσωπα που ψάχνει η ΕΛΑΣ

Οι έρευνες για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, αναμένονται εντός των επόμενων ωρών να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης, την ίδια ώρα που η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά συγκεκριμένους αριθμούς.

Μετά την προφυλάκιση των δύο 22χρονων κατηγορουμένων, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον και ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, την ώρα του εγκλήματος.

Οι έρευνες έχουν οδηγήσει σε τρία ακόμη άτομα και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου.

Το ένα από τα πρόσωπα φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφουν οι δύο 22χρονοι. Η αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει το συγκεκριμένο άτομο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού. Υπάρχει, επίσης, μια γυναίκα που φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο να διαφύγει από το σημείο. Οι αρχές δεν πιστεύουν ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπως είχε αρχικά υποστηριχθεί. Το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι ο άνθρωπος που παρείχε στους δύο 22χρονους το λευκό σκούτερ, αλλά και το περίστροφο, με τα οποία ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα, προκειμένου να εκτελέσουν τη δολοφονία.

«Σήμερα αναμένεται να πάρει στα χέρια της η ΕΛΑΣ την άρση των τηλεφωνικών απορρήτων για επτά συνολικά τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε συνεχώς πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, δηλωμένα σε άλλους ανθρώπους. Είναι κοντά οι αρχές να ταυτοποιήσουν κάποιον άνθρωπο που φέρεται να τον βοήθησε να μεταφερθεί από τη Φοινικούντα στην Αθήνα», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews.

Εκ νέου για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, περαιτέρω στοιχεία για να ξεκαθαρίσουν και για εμάς κάποια δεδομένα» δήλωσε.