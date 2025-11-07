Βίντεο με την πορεία του τρένου προς Λάρισα - «Ποτέ δεν μπήκε στην αντίθετη γραμμή» απαντά ο Κυρανάκης

Βίντεο με την πορεία του τρένου 2591 (Θεσσαλονίκη - Λάρισα), της 5ης Νοεμβρίου, δημοσίευσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το χαρακτηριζει «απόδειξη» ότι «το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή» και πως «η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών συνεχίζει στην ίδια ανάρτηση: «Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή».

«Κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου» προσθέτει και καταλήγει: «Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για το τρένο προς Λάρισα:

