Βίντεο: Η στιγμή που συγκρούονται δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα — Έρευνες για τα πληρώματα

Δύο ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη δυτική Αττική, συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Ψάθας.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ αμέσως μετά το περιστατικό ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης του έχει τραυματιστεί, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ επιχειρούν για την περισυλλογή τους.

Το σημείο όπου κατέπεσε το δεύτερο ελικόπτερο έχει επίσης εντοπιστεί και δυνάμεις διάσωσης κατευθύνονται προς αυτό. Δεν έχει ακόμη δοθεί επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του πληρώματός του.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πληρώματα εντοπίστηκαν σε χαράδρα και ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί ο αριθμός τους και η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή περιέγραψαν έναν ισχυρό θόρυβο λίγο πριν από την πτώση των δύο ελικοπτέρων. Τα δύο εναέρια μέσα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε η Πυροσβεστική.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημο απολογισμό για τα μέλη των δύο πληρωμάτων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σύγκρουση δυο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα