Βίντεο δείχνει αστυνομικό να χαστουκίζει συνάδελφό του στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πορείας στην Πάτρα, που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, με την ένταση να κλιμακώνεται μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων των ΜΑΤ. Στο αποκορύφωμα των επεισοδίων, καταγράφηκε σε βίντεο μία σφοδρή λογομαχία ανάμεσα σε δύο αστυνομικούς, με τον έναν να ρίχνει ένα δυνατό χαστούκι στον άλλο.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο thebest, η πορεία, η οποία είχε ως στόχο να τιμήσει τη μνήμη του δολοφονηθέντος μουσικού, σημειώθηκε από επεισόδια και ένταση. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν τοποθετηθεί κοντά στο κύριο σώμα των διαδηλωτών, κάτι που οδήγησε σε αντιδράσεις και εντάσεις με τους συμμετέχοντες.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, προκαλώντας χάος και αναστάτωση στην περιοχή. Εν μέσω της έντασης, καταγράφηκε το περιστατικό με δύο αστυνομικούς να λογομαχούν έντονα. Ο εκνευρισμένος αστυνομικός ζήτησε εξηγήσεις από τον συνάδελφό του και, σε μια στιγμή κλιμάκωσης, τον χτύπησε με ένα χαστούκι στο κεφάλι.

Το βίντεο του περιστατικού έχει γίνει viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εγείροντας ερωτήματα για το κλίμα έντασης όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και στις εσωτερικές σχέσεις της αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις.