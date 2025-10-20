Βίντεο από τον ΗΣΑΠ: Η στιγμή που ανήλικος αρπάζει αλυσίδες από τον λαιμό τουρίστριας

Βίντεο ντοκουμέντο από μία κλοπή, την περασμένη Πέμπτη, στον ΗΣΑΠ έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, όπου αποτυπώνεται ένας ανήλικος να αφαιρεί -από το λαιμό τουρίστριας- τις αλυσίδες που φορούσε, και στη συνέχεια να εξαφανίζεται από το σημείο.

Το περιστατικό στον ΗΣΑΠ έλαβε χώρα στις αποβάθρες του σταθμού «Βικτώρια» στο κέντρο της Αθήνας και φαίνεται ο ανήλικος δράστης να πλησιάζει την ανυποψίαστη τουρίστρια και να της ζητά -προσχηματικά- κάποιες πληροφορίες.

Όταν η κοπέλα, πλησιάζει τις μπάρες για να ακυρώσει το εισιτήριο της, τότε ο δράστης, βρίσκει την ευκαιρία και αρπάζει από το λαιμό της, δύο χρυσές αλυσίδες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

ΗΣΑΠ: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της κλοπής

Παρά τις φωνές της τουρίστριας, ο δράστης της κλοπής στον ΗΣΑΠ διέφυγε, με τις αστυνομικές Αρχές να κάνουν λόγο πως ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο της σύλληψης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει συλληφθεί και άλλες φορές για το ίδιο αδίκημα, με την τελευταία να είναι στις 12 Οκτωβρίου όταν η Ασφάλεια εξάρθρωσε συμμορία που δρούσε στην περιοχή της Καλλιθέας, και έκλεβε αλυσίδες από το λαιμό, ανυποψίαστων πολιτών.

Στις 14 Οκτωβρίου απολογήθηκε στον Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος. Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποίησε την κλοπή στο σταθμό του ΗΣΑΠ στη «Βικτώρια».