Βίντεο από τη συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη: «Παραλίγο να τρυπήσει η καρωτίδα του»

Μια νέα υπόθεση βίας μεταξύ ανήλικων συγκλονίζει την κοινή γνώμη: στην Τρίπολη, δύο 13χρονοι μαθητές διαπληκτίστηκαν μετά το σχολείο και η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια του καυγά, ο ένας βγήκε με μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και τραυμάτισε τον άλλο· τραυματισμοί καταγράφηκαν και στους δύο.

Από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο 13χρονος να τον κυνηγά στο δρόμο, ενώ κραυγές βοήθειας ακούγονται έντονα στο background. «Βοήθεια! Τι κάνεις;», ακούγεται μια κραυγή. Η επίθεση δεν σταμάτησε: χτυπήματα στο λαιμό, στην περιοχή του ώμου και πίσω από τον αυχένα καταγράφηκαν. Ο πατέρας του θύματος δηλώνει ότι «παραλίγο να τρυπήσει η καρωτίδα του».

Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», όπου εισήχθη συνοδευόμενος από αναισθησιολόγο, ενώ ο άλλος παραμένει σε τοπική νοσηλευτική μονάδα. Ένα από τα τραύματα επηρέασε το μάτι, το βλέφαρο είναι κλειστό και η κόρη του ματιού δεν κινείται σωστά.

Από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές αντέδρασαν: σχηματίστηκε δικογραφία, συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ τα παιδιά αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση νόμου περί όπλων. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε κατασχέθηκε.

Ο λόγος της σύγκρουσης παραμένει ασαφής. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι η διαμάχη ξεκίνησε έξω από το σχολείο, πιθανώς για προσωπικές διαφορές ή παρεξηγήσεις.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση, όχι μόνο ως ένα ακόμα περιστατικό σχολικής βίας, αλλά και ως ένδειξη της κλιμάκωσης της επιθετικότητας μεταξύ μαθητών. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media σόκαραν: μαθητές κυνηγημένοι στον δρόμο, αίματα στο έδαφος, κραυγές για βοήθεια.

Αυτό που εγείρει προβληματισμό είναι η ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων: της σχολικής κοινότητας, της πολιτείας, αλλά και των γονέων. Πώς έφτασαν δύο παιδιά να καταφεύγουν σε όπλο; Πόσο καλά λειτουργεί η πρόληψη; Πόσο έχει ενταθεί η πίεση στους εφήβους και ποιο είναι το υπόβαθρο αυτής της βίας;

Η νομοθεσία ορίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται να λογοδοτήσουν, ειδικά όταν αποδεικνύεται παραμέληση. Ταυτόχρονα, απαιτείται ενδελεχής έρευνα για να αποκαλυφθεί αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια (βίαια λόγια, προβλήματα κοινωνικής ένταξης, σχολικός εκφοβισμός). Η ψυχολογική υποστήριξη και η παρέμβαση στα σχολεία είναι κρίσιμες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Στον δημόσιο διάλογο, η συζήτηση επανέρχεται: πώς διαμορφώνονται περιβάλλοντα ασφάλειας για μαθητές, τι ρόλο παίζουν οι εκπαιδευτικοί και πώς μπορούν τα σχολεία να παρέμβουν έγκαιρα σε ενδείξεις επιθετικότητας. Ειδικοί τονίζουν ότι απαιτούνται δομές, ενισχυμένη επίβλεψη και ενίσχυση του κοινωνικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η υπόθεση αυτή δεν πρέπει να μείνει ως μεμονωμένο γεγονός· ζωτικής σημασίας είναι να αναδειχθεί ως ευκαιρία για σοβαρή αυτοκριτική: στα σχολεία, στις γειτονιές και στις κοινωνίες μας. Η ασφάλεια, η καλλιέργεια σεβασμού και ο έλεγχος της οργής πρέπει να διδάσκονται και να ενισχύονται — πριν είναι αργά.