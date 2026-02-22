Καταγγελία για βιασμό 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη: Γνωστός της οικογένειας ο φερόμενος δράστης

Ο δράστης της υπόθεσης βιασμού ΑμεΑ στην Κυψέλη ταυτοποιήθηκε και αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για 64χρονο που ήταν γνωστός της οικογένειας των δύο 25χρονων δίδυμων αδελφών.

Στην καταγγελία της, η μητέρα των νεαρών ανέφερε πως λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου και συγκεκριμένα την ώρα που απουσίαζε από το σπίτι, ο 64χρονος άνδρας μπήκε στο διαμέρισμα και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών. Στη συνέχεια, φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, στην οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άσκησε βία.

Στο σπίτι υπάρχουν τοποθετημένες κάμερες, με αποτέλεσμα η μητέρα να δει – όπως περιέγραψε – τη μία από τις κόρες της να κλαίει.

Μόλις επέστρεψε στο σπίτι, πήρε ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγά τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει. Εκείνος όμως ξέφυγε.

Μετά από κλήση της μητέρας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του 64χρονου. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Σεξουαλική επίθεση σε ΑμεΑ στην Κυψέλη: Γνωστός της οικογένειας ο δράστης

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε στις αδελφές είναι γνωστός της οικογένειας, μάλιστα για αρκετά χρόνια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως είχε γνωρίσει τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και τη βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο σπίτι.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα και οι έρευνες για τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.