Βιασμός 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: Απαλλαγή των αστυνομικών ζητά ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας, κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, εισηγήθηκε απαλλαγή των αστυνομικών, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας.

Ο δικαστικός λειτουργός, κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του για την υπόθεση στο ΑΤ Ομόνοιας, ζήτησε την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να αθωωθούν λόγω αμφιβολιών οι δύο αστυνομικοί που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της πράξης του ομαδικού βιασμού αλλά και ο τρίτος συνάδελφος τους ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός στην ίδια πράξη. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να καταδικαστεί μόνο ένας εξ αυτών για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε με το κινητό του ότι έλαβε χώρα εντός του αστυνομικού τμήματος.

Βιασμός 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: Η εισαγγελική αγόρευση

Ο εισαγγελέας, στην αγόρευσή του, επεσήμανε πως όσα έλαβαν χώρα στο ΑΤ Ομόνοιας, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και ως τέτοιο θα πρέπει να ερευνηθεί αρμοδίως: «Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα», ανέφερε.

Κατά την αγόρευσή του, διευκρίνισε επίσης πως δεν πείστηκε από την κατάθεση της καταγγέλουσας ότι δεν είχε συναινέσει σε κάποια σεξουαλικη πράξη: «η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία».

«Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε “όχι”, δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η μετέπειτα αλλαγή της βούλησης της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μη συναίνεση» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ