Βέροια: Ομολόγησε 20χρονος για την υπόθεση της 24χρονης - Τι είπε στις Αρχές

Εξελίξεις στην υπόθεση της 24χρονης στη Βέροια, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 20χρονου υπόπτου.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με το Mega, κατέθεσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας για τη 24χρονη στη Βέροια και ομολόγησε την εμπλοκή του. Αξίζει να τονιστεί πως η προσαγωγή του προέκυψε μετά από στοιχεία που εντοπίστηκαν στο κινητό του θύματος.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές δεν αποκλείουν το σενάριο ο συγκεκριμένος άνδρας να είδε τελευταίος τη 24χρονη, προτού εντοπιστεί βαριά τραυματισμένη στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Βέροια: Τι κατέθεσε στις αρχές

Ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως εκείνος ήταν ο άνθρωπος που, μετά από λεκτικό καβγά που συνεχίστηκε με χτυπήματα, τραυμάτισε την 24χρονη στην πιλοτή της πολυκατοικίας το βράδυ της Τρίτης και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, έχοντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο πλαίσιο των ερευνών τους για την υπόθεση, οι αρχές εντόπισαν τον 20χρονο και τον προσήγαγαν ως τον βασικό ύποπτο. Λίγες ώρες μετά, έσπασε και ομολόγησε στους αστυνομικούς πως εκείνος ήταν που τη χτύπησε, την άφησε αιμόφυρτη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπειτα από διαπληκτισμό τους η 24χρονη τον χτύπησε με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει και να ανταποδώσει.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δήμογλίδου ανέφερε για την υπόθεση: «Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο».

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη», συνέχισε η κ. Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται πως η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

Με πληροφορίες από Mega, voria.gr



