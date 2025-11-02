Βεντέτα στα Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος - Σε επιφυλακή η περιοχή

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται τα Βορίζια Κρήτης, την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο μετά τη φονική συμπλοκή, τα Βορίζια βρίσκονται υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση, με δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περιοχή και την αστυνομική παρουσία να είναι έντονη κοντά στα σπίτια των δύο οικογενειών.

Παράλληλα οι έρευνες συνεχίζονται πυρετωδώς και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ομάδες της ΕΚΑΜ ψάχνουν τα πόρτα πόρτα τα σπίτια για τον εντοπισμό των δραστών ή συνεργών τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα, οι Αρχές δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της μίας οικογένειας, ότι δηλαδή ο 39χρονος έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της δεύτερης οικογένειας, πυροδοτώντας το μακελειό που ακολούθησε.

Συγκεκριμένα, παραμένει άγνωστο ποιος ήταν ο δράστης, καθώς το 39χρονο θύμα φέρεται να έλειπε το βράδυ της Παρασκευής από το χωριό. Οι δυνάμεις τις αστυνομίας αναμένεται να ενισχυθούν προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια στην περιοχή αλλά και λόγω της αυριανής ημέρας, της κηδείας του 39χρονου.

Βεντέτα στα Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τη νεκροψία στη σορό του 39χρονου, ο άνδρας δέχτηκε τέσσερις σφαίρες, από δύο διαφορετικά όπλα.

Αναλυτικότερα το neakriti.gr, μεταφέρει ότι έφερε βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων και τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Επίσης, και ο θάνατος της 56χρονης προκλήθηκε από σφαίρα και όχι από ανακοπή, όπως είχε αρχικά ειπωθεί.

Βεντέτα στα Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη - Η κατάσταση των τραυματιών

Με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, λόγω του ότι πολλά παιδιά ήταν μπροστά στη συμπλοκή, στην περιοχή θα μεταβεί ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και έμπειρων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στα Βορίζια αλλά και τον Ζαρό.

Τέλος, σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, μία 26χρονη κάτοικος του χωριού νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο με τραύμα στο πόδι, το οποίο δεν κρίνεται σοβαρό, ενώ στο ΠΑΓΝΗ, νοσηλεύονται ένας 31χρονος και ένας 23χρονος, οι οποίοι φέρουν βαριά τραύματα στα πόδια.

Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται και μια 52χρονη, αδελφή της 56χρονης, με τραύμα στο αριστερό της χέρι.