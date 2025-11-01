Ένας 39χρονος και μια 56χρονη είναι τα δύο θύματα της βεντέτας στο χωριό Βορίζια της Κρήτης που ξέσπασε σήμερα το πρωί (1/11).

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιοι είναι ο 39χρονος και η 56χρονη που σκοτώθηκαν

Ο 39χρονος, της οικογένειας Καργάκη, που έχασε τη ζωή του, είναι πατέρας έξι παιδιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η βάπτιση του μικρότερου παιδιού του, τελετή ωστόσο που πριν λίγο καιρό, είχε αποφασιστεί να αναβληθεί.

Το αγροτικό αυτοκίνητου του 39χρονου που απομακρύνθηκε από το σημείο, ήταν κυριολεκτικά γαζωμένο από σφαίρες.

Η 56χρονη, της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Η γυναίκα είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της. Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Βεντέτα στα Βορίζια: Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. - Τ.Α.Ε. - Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».