Βεντέτα στα Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας που σκοτώθηκε

Παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11), ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού επεισοδίου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του, με τον ίδιο να πηγαίνει αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, να παραδίδεται και να συλλαμβάνεται τελικά από την Ελληνική Αστυνομία.

Για τα όσα συνέβησαν την ημέρα του φονικού στα Βορίζια, μίλησαν- πριν από μερικές ημέρες- οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, του δεύτερου θύματος της βεντέτας.

Κάνουν λόγο για ενέδρα, τονίζουν ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε και αναφέρονται σε ένα παλαιότερο περιστατικό μεταξύ των δύο οικογενειών.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα... Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ανταποδώσαμε με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα.», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ερωτηθείς για το εάν ο 39χρονος οπλοφορούσε, απάντησε: «Εγώ όταν πήγα και βγάλαμε τον γιο μου, όπλο δεν είδαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας.

Βεντέτα στα Βορίζια: «Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα» είχε πει ο αδελφός της 56χρονης

Για ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε γίνει πριν από έναν χρόνο σε μια συγκέντρωση για γλέντι όπου είχαν βρεθεί οι δύο οικογένειες, μίλησαν οι γονείς του 39χρονου, σημειώνοντας ότι τότε μπήκαν στη μέση οι μεσίτες για να κάνουν σασμό και να μη γίνει γνωστή η συμπλοκή στην αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», είπε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη όμως η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη είχε υποστηρίξει ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ την ημέρα του φονικού.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία που έχει γίνει, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης, επίσης μιλώντας στην ΕΡΤ.