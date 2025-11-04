Βεντέτα στα Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων, drone και ισχυρή αστυνομική παρουσία στην κηδεία της 56χρονης

Σε επιφυλακή εκτός από τα Βορίζια βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και ο Αλικιανός Χανίων, για την κηδεία της 56χρονης.

Την ώρα που οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των συγγενών της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η κηδεία της τελείται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Αναλυτικότερα, όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τοπικά site, από νωρίς το πρωί της Τρίτης η περιοχή έχει κατακλυστεί από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ στην είσοδο της εκκλησίας έχει τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Η ταφή της, κατά τις ίδιες πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Παράλληλα, οι συγγενείς της παραμένουν συντετριμμένοι από την απώλεια της, καθώς η 56χρονη βρέθηκε τυχαία στο σημείο την ώρα της συμπλοκής και ήταν θύμα μιας διαμάχης στην οποία δεν είχε καμία ανάμειξη.

Φωτ. από το σημείο που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 56χρονης / neakriti.gr

Φωτ. από το σημείο που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 56χρονης / neakriti.gr

Βεντέτα στα Βορίζια: «Του έστησαν ενέδρα, μου έφαγαν το παιδί μου» ξεσπά η μητέρα του 39χρονου

Λίγες ώρες πριν την κηδεία της 56χρονης και εν μέσω των αναζητήσεων για τον εντοπισμό των συγγενών της -που πιθανολογείται πως κρύβονται στα βουνά-, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη απαιτεί η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων να φύγει από τα Βορίζια.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή του Action 24, σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση, η μητέρα του 39χρονου επιμένει πως δεν ευθύνεται η οικογένειά της για τη βόμβα και πως πιστεύει ότι «το έκαναν οι ίδιοι για να πάρουν χρήματα από την ασφάλεια».

«Πέρυσι έγινε μία γιορτή και ο εγγονός μου πήγε καλεσμένος. Τον έδιωξαν, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, τον μαχαίρωσαν στο ίδιο σημείο όπου σκοτώθηκε ο γιος μου. Μίλησαν, μπήκαν “μεσίτες” στη μέση και υποτίθεται τα βρήκαν. Αυτοί ψάχνονταν συνέχεια και προκαλούσαν», ανέφερε αρχικά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

«Δεν ξέρω ποιος έβαλε την βόμβα στο σπίτι τους, εμείς δεν τους φταίμε πουθενά. Του έστησαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ», συνέχισε.

«Αυτοί τραυματίστηκαν μεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους. Δεν ξέρω ποιος έβαλε τη βόμβα στο σπίτι, μπορεί να την έβαλαν και οι ίδιοι για να πάρουν χρήματα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι μου έφαγαν το παιδί μου. Απαιτώ να φύγουν από το χωριό. Εδώ δεν κάνουμε και οι 2 μαζί. Εγώ ξέρω ότι έχασα το παλικάρι μου, το καμάρι μου. Αυτοί “τύλιξαν” το σπίτι του γιου μου. Πυροβολούσαν όπου έβρισκαν. Ο γιος μου ήταν μοναχός, πήγαινε στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ», κατέληξε.