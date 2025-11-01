Βεντέτα με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα - Το χρονικό

Στο χωριό Βορίζια της Κρήτης μπήκε, μετά από ώρες αναμονής, η Αστυνομία μετά τους πυροβολισμούς με τους δύο νεκρούς στο Ηράκλειο.

Η αστυνομική επιχείρηση στο χωριό του Δήμου Φαιστού είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11), μεταξύ ατόμων από δύο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής και είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων δύο.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Ψάχνουν τους δράστες

Δυνάμεις της ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), βρίσκονται στο χωριό και ψάχνουν τα σπίτια πόρτα-πόρτα καθώς υπάρχει πληροφορία ότι τουλάχιστον δύο άτομα από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, εξακολουθούν να κρύβονται μέσα στο χωριό Βορίζια.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν από 70 χρόνια, τη δεκαετία του 1950, είχε σημειωθεί στο ίδιο χωριό ανάλογο επεισόδιο με νεκρούς, με εμπλεκόμενες τότε, διαφορετικές οικογένειες.

Ομάδα της ΕΚΑΜ θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μην συνεχιστεί η φονική συμπλοκή και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Φρούρια τα δύο νοσοκομεία

Ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο Βενιζέλειο και το ΠΑΓΝΗ καθώς στο μεν πρώτο νοσοκομείο βρίσκονται τα μέλη και οι φίλοι της οικογένειας, η οποία κατηγορήθηκε για τον εμπρηστικό μηχανισμό ενώ εκεί έχει μεταφερθεί και ο νεκρός άνδρας.

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ ενώ ακούγονται κατά διαστήματα κραυγές και μοιρολόγια μέσα από το νοσοκομείο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Επίσης στο Βενιζέλειο νοσοκομείο βρίσκεται μία τραυματίας, με τραύμα στο πόδι.

Παράλληλα, προκειμένου να μη συναντηθούν οι δύο οικογένειες και μετά από συνεννόηση του διοικητή του ΠΑΓΝΗ, το νοσοκομείο άνοιξε παρά το ότι δεν εφημερεύει σήμερα για να δεχθεί τους τραυματίες από την έτερη οικογένεια.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Δύο νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες

Από το μακελειό, νεκρός έπεσε ένας 37χρονος και μια 57χρονη από διαφορετικές οικογένειες ενώ δύο τραυματίες βρίσκονται ο ένας στο Βενιζέλειο και η άλλη με τραύμα στο χέρι, στο ΠΑΓΝΗ.

Στο ΠΑΓΝΗ αναμένονται δύο, ακόμη τραυματίες, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί, αρχικά σε ιδιωτικό νοσηλευτικό νοσοκομείο. Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών είχαν μεταφερθεί, με δικά τους μέσα, κάποιοι άλλοι, με ελαφρά τραύματα, οι οποίοι έφυγαν.

Παράλληλα, διακομίστηκαν από ιδιωτική κλινική στο ΠΑΓΝΗ, δύο επιπλέον τραυματίες, δύο άνδρες 25 και 30 ετών.

Στο μεταξύ, έξι διακομιδές έχουν κάνει οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛΑΣ, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Το χρονικό του μακελειού

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν μετά την τοποθέτηση δυναμίτιδας χθες Παρασκευή, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια- με την οποία είχαν παλαιότερες προστριβές- για το περιστατικό.

Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον σπιτιών της άλλης οικογένειας.

Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα, ήταν δύο άνθρωποι, ένας 37χρονος και μια 57χρονη, να χάσουν τη ζωή τους, δύο να τραυματιστούν σοβαρά και 14 ακόμα λιγότερο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 57χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους.

Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.