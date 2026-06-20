Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Εύβοια - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις 

Βελτιωμένη εμφανίζεται το βράδυ του Σαββάτου η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στον Αλμυροπόταμο Καρύστου, στη νότια Εύβοια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν πλέον μάχη κυρίως με αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούσαν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχουν ενεργά μεγάλα μέτωπα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να πετύχουν την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 120 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι τη δύση του ηλίου πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε ρόλο συντονισμού των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ενισχύσεις έχουν φτάσει από άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Εύβοια: Μήνυμα του 112 σε δύο περιοχές

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, οι αρχές προχώρησαν το απόγευμα στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τα Μεσοχώρια και τους Ραπταίους προς τα Στύρα, μέσω μηνύματος του 112.

Καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτέλεσαν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι άνεμοι έφταναν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ κατά τόπους οι ριπές άγγιζαν ακόμη και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας συνεχώς νέες εστίες και δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις από αέρος. Πέρα από τις ισχυρές ριπές ανέμου, οι γραμμές υψηλής τάσης και οι ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή περιόρισαν την ευελιξία των εναέριων μέσων και δυσχέραναν την ακρίβεια των ρίψεων νερού.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την υδροληψία στην περιοχή της Καρύστου και σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό. Η εξέλιξη αυτή αύξησε τον χρόνο που απαιτούνταν για κάθε κύκλο επιχειρήσεων.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε επίσης η ηλεκτροδότηση σε τμήματα της περιοχής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στο μεταξύ, στην περιοχή βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.