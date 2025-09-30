Βασίλης Μπισμπίκης: Τι λέει η συνεργάτιδα του ηθοποιού και τι ο αστυνομικός που έλαβε το τηλεφώνημα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο που ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη, για το ατύχημα στη Φιλοθέη.

Πρόκειται για το τηλεφώνημα που έγινε ώρες μετά το τροχαίο. Σημειώνεται πως η επίμαχη συνομιλία έχει καταγραφεί και βρίσκεται ήδη στον φάκελο της υπόθεσης.

Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στις Αρχές

Ήταν απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, σχεδόν 11 ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, όταν μία συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή τηλεφωνεί σε αστυνομικό τμήμα και ζητάει να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας.

«Με κάλεσε μία κυρία το Σάββατο γύρω στις 16.00 - 17.00, για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη, χωρίς να μου πει το δικό της όνομα. Μου είπε ότι έγινε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές» αναφέρει ο αστυνομικός, σύμφωνα με το Mega.

Ο αστυνομικός που συνομίλησε μαζί της τονίζει πως δεν έγιναν γνωστές οι πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Έγινε, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτό που είχε συμβεί και θυμάται τα λόγια που του είπε η γυναίκα.

«Μου είπε ότι ο κ. Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει... Όχι, μου λέει, ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε. Ωραία της λέω, αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μία φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του».

«Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι ο άνθρωπος παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε. Μου έδωσε να καταλάβω από τα δεδομένα που μου παρέθεσε ότι είχε ένα ατύχημα υλικών ζημιών, πλην όμως το ατύχημα δεν ήταν αυτό που διαπιστώθηκε ότι ήταν. Οπότε εγώ της έδωσα πληροφορίες και την κατηύθυνα βάσει των δεδομένων που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς» προσθέτει.

Και συνεχίζει: «Εγώ, πίσω από το τηλέφωνο, δεν μπορούσα να έχω γνώση του τι έγινε. Κι έτσι της είπα ότι αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε και να μην φωνάξετε περιπολικό. Να γυρίσει ο κ. Μπισμπίκης, της λέω, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να του κάνει φιλική δήλωση. Σε καμία περίπτωση δεν μου είπε τα πραγματικά γεγονότα, ότι χτύπησε τρία αυτοκίνητα, ότι το ένα το έβγαλε ολική, ότι πήρε μάντρα μαζί του».

Βασίλης Μπισμπίκης: Η απάντηση της συνεργάτιδας του ηθοποιού

Άλλη πτυχή ωστόσο στα γεγονότα δίνει η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη που τηλεφώνησε στην Αστυνομία.

«Δεν ήμουν με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Εγώ ήμουν με τη Δέσποινα Βανδή το Σάββατο το πρωί. Αρχικά ενημέρωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης την Δέσποινα Βανδή για το περιστατικό. Μετά πήρε τηλέφωνο εμένα και μου ζήτησε να πάρω τηλέφωνο την Αστυνομία και να ενημερώσω ότι χτύπησε κάποια αυτοκίνητα. Πάνω στην ταραχή του, δεν μου είπε πότε συνέβη το τροχαίο. Δεν κατάλαβα κι εγώ πότε ακριβώς έγινε. Θεώρησα ότι είχε γίνει λίγο πριν. Πήρα τηλέφωνο στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης στις 15.27 το μεσημέρι».

Όπως λέει η ίδια: «Απάντησε ο αξιωματικός και του είπα το όνομά μου, ότι είμαι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και ότι λίγο νωρίτερα συνέβη ένα ατύχημα. Ο αστυνομικός, σωστά δεν αντιλήφθηκε ότι μιλάμε για εγκατάλειψη, καθώς δεν διευκρινίστηκε ο χρόνος του τροχαίου. Όμως δήλωσα και το όνομα του Μπσιμπίκη και το όνομα το δικό μου. Μάλιστα είπα, ότι τώρα ο Μπισμπίκης πηγαίνει στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και δεν μπορεί να επικοινωνήσει, γι’ αυτό ζήτησε από εμένα να τηλεφωνήσω για να ενημερώσω».

«Προκαλώ την Αστυνομία να γίνει άρση απορρήτου και να αποδειχθεί ποια ήταν η συνομιλία μου με τον αστυνομικό. Η μόνη πληροφορία που δεν είχε ο αξιωματικός, ήταν ο χρόνος του τροχαίου. Δηλαδή κατάλαβε λάθος ότι το τροχαίο μόλις είχε συμβεί, γιατί εγώ από δική μου παρανόηση αυτό του είπα. Γι’ αυτό μου είπε να πάρω το 100 ή καλύτερα την ασφαλιστική», συμπληρώνει, σημειώνοντας: «Μάλιστα, επεσήμανα στον αστυνομικό ότι ενημερώνω ώστε στην περίπτωση που κάποιος κάτοικος απευθυνθεί στην Αστυνομία για το τρακαρισμένο του όχημα, επειδή δεν αφήσαμε σημείωμα πάνω στα αυτοκίνητα, να τον ενημερώσουν ότι το αυτοκίνητο που προκάλεσε τις ζημιές είναι του Μπισμπίκη».