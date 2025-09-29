Βασίλης Μπισμπίκης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι αντιφάσεις για το τροχαίο - «Δεν υπήρχε κλήση του στο 100»

Κατηγορία για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων) απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη αφού ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για υλικές ζημιές που προκάλεσε με το όχημα του σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη. Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Βασίλης Μπισμπίκης: Το χρονικό - Τι υποστηρίζει ο ηθοποιός

Τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ο γνωστός ηθοποιός παρέσυρε με το τζιπ του τρία αυτοκίνητα. Οι ιδιοκτήτες τους προσπαθούσαν να μάθουν ποιος ήταν υπεύθυνος για το τροχαίο. «Περιμένουμε τις εξελίξεις, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει πως δεν ήταν μεθυσμένος και ισχυρίζεται ότι δεν έτρεχε την ώρα του ατυχήματος. Τονίζει επίσης, πως κάποια στιγμή, του «έφυγε το τιμόνι από τα χέρια» και χτύπησε με το τζιπ που οδηγούσε, τρία από τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα. Το τεράστιο τζιπ του ηθοποιού προκάλεσε ζημιές τόσο σε μία γκαραζόπορτα όσο και σε μία μάντρα.

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ωρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα την στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση», είπε ο ίδιος στο MEGA.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό μέσο, όταν ορισμένοι από τους κατοίκους της περιοχής άκουσαν τον θόρυβο και βγήκαν από τα σπίτια τους, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε ήδη απομακρυνθεί. «Ήρθε η Αστυνομία, μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση».

Εξερχόμενος του δικαστηρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε δηλώσεις για το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Ο ηθοποιός ανέφερε συγκεκριμένα, ότι: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησαν κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα».

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι μεγάλες αντιφάσεις

Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ο 47χρονος υποστηρίζει πως δεν ήταν μεθυσμένος, κάτι πάντως που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχουν αναφέρει αυτόπτες μάρτυρες στο κρητικό γλέντι που διασκέδαζε.

«Mου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επομένη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα».

Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει με το τζιπ που οδηγούσε βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αρχές αναζητούν εικόνες από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές που κινήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ένας άλλος άξονας έχει να κάνει με τις συνθήκες παράδοσης του κατηγορούμενου οδηγού.

«Το υπαίτιο όχημα μετά από τροχαίο ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο. Αξιοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό, εντοπίστηκε επί της συμβολής των οδών Καραολή Δημητρίου και Ακρίτα στη Φιλοθέη. Αξιοποιώντας πληροφορίες περιοίκων εξακριβώθηκε πως το ανωτέρω όχημα οδηγείται από τον συλληφθέντα», αναφέρει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το Mega.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, χθες αργά το απόγευμα. Ισχυρίστηκε ότι ειδοποίησε την Αστυνομία από την πρώτη στιγμή, αλλά στις ερωτήσεις που του έγιναν για τον αριθμό που κάλεσε, εκείνος είπε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί, όπως μετέδωσε o τηλεοπτικός σταθμός.

Ο 47χρονος «έδειξε έντονα εκνευρισμένος» όταν ενημερώθηκε ότι θα περάσει τη νύχτα υπό κράτηση αλλά «στη συνέχεια ήταν απόλυτα συνεργάσιμος».

Επίσης, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε πως θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε και θα επανορθώσει με δικά του έξοδα όλες τις ζημιές που προκάλεσε.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε κλήση του στο 100 μετά το τροχαίο»

Στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία τόνισε ότι δεν υπήρξε κλήση στην Τροχαία από τον ηθοποιό.

Η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι «αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε», επισημαίνοντας ωστόσο ότι διερευνάται αν κάποια συνεργάτιδα του γνωστού ηθοποιού είχε επικοινωνήσει με τις Αρχές, τι στοιχεία δόθηκαν και τι καταγραφή έγινε από τον αστυνομικό.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, τόσο για τις συνθήκες του ατυχήματος όσο και για τις κινήσεις του Βασίλη Μπισμπίκη ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για την 8η Οκτωβρίου.