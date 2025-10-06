Βασίλης Μπισμπίκης: Ποιος και γιατί τον κάλεσε στη σκηνή του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Εδώ και 21 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας την ταυτοποίηση και διερεύνηση του θανάτου του γιου του, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική και πολιτική συζήτηση. Καθημερινά, πλήθος πολιτών, καλλιτεχνών και εκπροσώπων φορέων περνούν από το σημείο για να του εκφράσουν αλληλεγγύη και συμπαράσταση.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο πλευρό του απεργού βρέθηκε και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνομίλησε μαζί του και έκανε μια σύντομη δήλωση στις κάμερες: «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σ’ έναν άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο – να μάθει πώς πέθανε το παιδί του».

Το πρωί της Κυριακής, η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του απεργού, διευκρίνισε ότι ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της κάλεσαν τον ηθοποιό στο Σύνταγμα.

Το τοπίο ξεκαθάρισε η Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγος και μέλος του Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Αττικής, Στερεάς και Νήσων, η οποία βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον Πάνο Ρούτσι. Όπως εξήγησε, η επίσκεψη Μπισμπίκη προέκυψε ύστερα από πρωτοβουλία των Σωματείων του Πολιτισμού: «Εμείς στείλαμε μήνυμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή, γιατί ο Πάνος Ρούτσι είχε πει ότι του αρέσει πολύ η Δέσποινα. Ο Βασίλης ανταποκρίθηκε αμέσως – η Δέσποινα δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Μπισμπίκης ήρθε για να μεταφέρει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και απέφυγε τις κάμερες, δεν ήρθε για προβολή».

Η ίδια σημείωσε ότι το ζήτημα έχει αποπροσανατολιστεί, καθώς η δημόσια συζήτηση εστιάζει περισσότερο στο ποιοι επισκέπτονται τον απεργό και όχι στα αιτήματά του:

«Είναι τραγικό να γίνεται θέμα το ποιος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι και όχι ο ίδιος και τα δίκαια αιτήματά του. Αυτό είναι μια πολύ κακή στιγμή για τα μέσα ενημέρωσης».

Ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητά να ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης του παιδιού του και να υπάρξει διαφάνεια και δικαίωση, με την υγεία του πλέον να βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Πάνος Ρούτσι: Η μακροσκελής ανάρτηση

«Έχουν περάσει πολλοί καλλιτέχνες από το σημείο. Όπως πήραμε την πρωτοβουλία, εμείς, τα Σωματεία του Πολιτισμού να πούμε στον Στέλιο Ρόκκο, επειδή ο Πάνος Ρούτσι μας είπε ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής να έρθει να τον δει, και ο τραγουδιστής ήρθε από τη Λήμνο να τον δει για μισή μέρα και να μιλήσουν, ο Στέλιος Ρόκκος δεν ήρθε για τις κάμερες, ήρθε για τον απεργό πείνας. Το ίδιο συνέβη και τώρα.

Στείλαμε μήνυμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή, ότι στον κ. Ρούτσι αρέσει πολύ η Δέσποινα Βανδή και ότι θα ήταν πολύ όμορφο να περάσουν μια μέρα να τον δουν από κοντά. Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανταποκρίθηκε αμέσως αλλά η Δέσποινα Βανδή ήταν στη Θεσσαλονίκη και δε μπορούσε να έρθει, οπότε ήρθε μόνος του για να μεταφέρει το μήνυμα της αλληλεγγύης και από τους δυο και να του πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η ίδια όταν γυρίσει. Δεν ήρθε για τις κάμερες τις οποίες μάλιστα προσπάθησε να αποφύγει, ούτε για να γίνει ο ίδιος θέμα, και πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνεται θέμα ο Βασίλης Μπισμπίκης και όχι ο ίδιος ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι και τα αιτήματά του που αφορούν την ταυτοποίηση και την αιτία θανάτου του παιδιού του, κάτι το οποίο του το αρνούνται.

Θεωρώ πως είναι τραγικό να γίνεται θέμα το ποιος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι και όχι ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι και τα δίκαια αιτήματά του. Αυτό είναι μια πολύ κακή στιγμή της τηλεόρασης πιστεύω» εξηγεί η Δέσποινα Κουτσούμπα.