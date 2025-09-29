Βασίλης Μπισμπίκης: «Μου έφυγε το τιμόνι» - Με χειροπέδες στην Ευελπίδων ο ηθοποιός

Στην Ευελπίδων έφτασε πριν λίγη ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να απολογηθεί για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε με χειροπέδες το πρωί της Δευτέρας στην Ευελπίδων, αφότου πέρασε όλο το βράδυ της Κυριακής στην Τροχαία Κηφισιάς.

Ο ηθοποιός το βράδυ του Σαββάτου οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή & Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Το βράδυ της Κυριακής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς, καθώς αναζητούνταν από το προηγούμενο βράδυ, στα όρια του αυτοφώρου.

Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων / EUROKINISSI

Σε δήλωσή του σε εκπομπή του Alpha, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα».

«Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα» συμπλήρωσε.