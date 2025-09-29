Βασίλης Μπισμπίκης: «Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα»

Εξερχόμενος του δικαστηρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε δηλώσεις για το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Ο ηθοποιός ανέφερε συγκεκριμένα, ότι: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησαν κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα».



Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για την 8η Οκτωβρίου και ο Βασίλης Μπισμπίκης αφέθηκε ελεύθερος. Σε βάρος του ηθοποιού ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες στην Ευελπίδων ο ηθοποιός - Το τροχαίο στη Φιλοθέη

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε με χειροπέδες στην Ευελπίδων, αφότου πέρασε όλο το βράδυ της Κυριακής στην Τροχαία Κηφισιάς, προκειμένου να απολογηθεί για όσα έγιναν στη Φιλοθέη το βράδυ της Παρασκευής.

Ο ηθοποιός φέρεται να έπεσε με το ΙΧ που οδηγούσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) σε βαθμό πλημμελήματος.

Το βράδυ της Παρασκευής προς ξημερώματα του Σαββάτου, ο ηθοποιός οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή & Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Το βράδυ της Κυριακής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς, καθώς αναζητούνταν από την προηγούμενη ημέρα, στα όρια του αυτοφώρου.

Σε δήλωσή του σε εκπομπή του Alpha, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα».

«Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα» συμπλήρωσε.