Βάσεις 2026: Τα πρώτα στοιχεία - Πόσοι πέρασαν σε σχολές και πόσοι έμειναν εκτός

Ανακοινώθηκαν σήμερα, (Πέμπτη 23/7), οι βάσεις 2026 και τα αποτελέσματα τόσο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πατώντας εδώ, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Βάσεις 2026: Τα στοιχεία για τους εισακτέους

Συνολικά εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων, προσφερόμενων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δηλαδή, είχε καθοριστεί για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος στις 68.788.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου εδώ, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Ταυτόχρονα, υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ανήλθε φέτος σε 20.909, εκ των οποίων 19.452 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2026-2027, ενώ 1.457 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών.

Επίσης, 125 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.784 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 14.225. Πιο συγκεκριμένα, οι 14.100 είναι επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 125 στην ειδική κατηγορία.

Τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παράλληλου Μηχανογραφικού, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, για τους επιτυχόντες στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αντίστοιχες πληροφορίες εγγραφής για τις ΣΑΕΚ εποπτείας άλλων υπουργείων θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από κάθε υπουργείο.

Με πληροφορίες από υπουργείο Παιδείας, ΑΠΕ-ΜΠΕ