Βάσεις 2026: «Μεγάλη στροφή των υποψηφίων προς τα Πολυτεχνεία» - Yποχωρούν οι ανθρωπιστικές σχολές

Οι φετινές βάσεις εισαγωγής δείχνουν ότι περισσότεροι υποψήφιοι στρέφονται στις πολυτεχνικές σχολές, ενώ οι ανθρωπιστικές σπουδές συνεχίζουν να χάνουν έδαφος.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια έμειναν κενές, ακόμη και σε τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Χρήστος Κωστίδης απέδωσε την άνοδο των Πολυτεχνείων στις αλλαγές που φέρνουν η τεχνολογία, η ενέργεια και το περιβάλλον στην αγορά εργασίας. Όπως ανέφερε, οι υποψήφιοι δείχνουν πλέον σαφή προτίμηση στις θετικές επιστήμες και στις σχολές μηχανικών.

Αντίθετα, οι ανθρωπιστικές σχολές καταγράφουν σταθερή πτώση. Κατά την εκτίμησή του, ένας βασικός λόγος είναι ότι τα επαγγέλματα που συνδέονται με αυτές, κυρίως η διδασκαλία, προσφέρουν περιορισμένες δυνατότητες άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Βάσεις 2026: Γιατί έμειναν κενές πάνω από 10.000 θέσεις

Ο Χρήστος Κωστίδης συνέδεσε τον μεγάλο αριθμό κενών θέσεων τόσο με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής όσο και με το γεγονός ότι αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα δεν ανταποκρίνονται πλέον στις επιλογές και στις προσδοκίες των νέων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, όπως είπε, ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο περιφερειακά ιδρύματα, αλλά εμφανίζεται και σε σχολές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό, εκτίμησε ότι αρκετά τμήματα χρειάζεται να ανανεώσουν τα προγράμματα σπουδών τους και να τα συνδέσουν πιο στενά με τις σημερινές ανάγκες της οικονομίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αγορά έχει μεγάλη ανάγκη από καταρτισμένους τεχνίτες, όπως ψυκτικούς, ξυλουργούς και μηχανικούς αυτοκινήτων, επαγγέλματα που συχνά υποτιμώνται παρά τη ζήτηση που υπάρχει.

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας τόνισε ακόμη ότι οι νέοι δεν πρέπει να επιλέγουν σχολή μόνο με βάση το ποιο επάγγελμα φαίνεται σήμερα να προσφέρει γρήγορη αποκατάσταση ή υψηλότερες αποδοχές.

Όπως εξήγησε, κανένα πτυχίο δεν εγγυάται από μόνο του άμεσο εισόδημα ή σταθερή επαγγελματική πορεία. Οι σπουδές αποτελούν το πρώτο βήμα, όμως στη συνέχεια απαιτούνται νέες δεξιότητες, εξειδίκευση και προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς εργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να βοηθήσουν έναν μαθητή να κατανοήσει καλύτερα τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, αλλά δεν αρκούν για να καθορίσουν από μόνα τους την επιλογή σπουδών. Χρειάζεται, όπως είπε, ένα συνολικό σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του υποψηφίου, τις απαιτήσεις κάθε σχολής και τις επαγγελματικές διαδρομές που ανοίγονται στη συνέχεια.

Ο Χρήστος Κωστίδης υπογράμμισε, τέλος, ότι ούτε οι Πανελλήνιες ούτε η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο καθορίζουν οριστικά το μέλλον ενός νέου. Η επαγγελματική πορεία διαμορφώνεται σε βάθος χρόνου και εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη διαρκή μάθηση, την εμπειρία και την ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα.