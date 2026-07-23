Βάσεις 2026: Από 9.940 σε 17.510 μόρια - Τρεις σχολές που σημείωσαν θεαματική αύξηση

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, με τη φετινή εικόνα να επιβεβαιώνει τις μεταβολές στις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι σχολές του χώρου της Υγείας, της Τεχνολογίας και αρκετές στρατιωτικές σχολές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενώ αντίθετα αρκετά παιδαγωγικά και ανθρωπιστικά τμήματα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, αποτυπώνοντας τη στροφή των υποψηφίων σε σπουδές με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Βάσεις 2026: Ποιες σχολές σημείωσαν άνοδο και ποιες πτώση

Οι Ιατρικές Σχολές παρέμειναν στην κορυφή των προτιμήσεων. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών διατήρησε την πρώτη θέση, με τη βάση να διαμορφώνεται στα 18.900 μόρια, σημειώνοντας άνοδο 125 μορίων σε σχέση με πέρυσι.

Ανοδική ήταν η εικόνα και στις στρατιωτικές σχολές. Η Σχολή Αξιωματικών στη Θεσσαλονίκη κατέγραψε αύξηση περίπου 500 μορίων, ενώ ισχυρή ήταν η ζήτηση και για τμήματα που σχετίζονται με την Πληροφορική και την Τεχνολογία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σχολή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία σημείωσε άνοδο 2.215 μορίων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για σπουδές στον κλάδο της τεχνολογίας.

Στις σταθερές πρωταγωνίστριες παρέμειναν και οι σχολές Ψυχολογίας. Ενδεικτικά, η Σχολή Στρατιωτικών Ψυχολόγων Θεσσαλονίκης κατέγραψε άνοδο 495 μορίων, ενώ οι Νομικές Σχολές διατήρησαν σε γενικές γραμμές τις βάσεις τους στα περσινά επίπεδα.

Στον αντίποδα, τα Παιδαγωγικά Τμήματα συνέχισαν να παρουσιάζουν αρνητική εικόνα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, η οποία σημείωσε νέα πτώση, με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται στα 11.160 μόρια.

Οι τρεις σχολές με θεαματικές αυξήσεις στις βάσεις

Από τις μεγαλύτερες ανόδους στις φετινές βάσεις ξεχωρίζουν:

Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής: από 9.940 σε 17.510 μόρια (+7.570 μόρια). Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας: από 9.130 σε 13.555 μόρια (+4.425 μόρια). Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα: από 13.055 σε 15.750 μόρια (+2.695 μόρια).

Η φετινή εικόνα των βάσεων δείχνει ότι οι υποψήφιοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε σχολές που συνδέονται με επαγγέλματα υψηλής ζήτησης και καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, όπως η Υγεία, η Τεχνολογία και οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ οι ανθρωπιστικές και παιδαγωγικές σπουδές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μειωμένο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ