Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκε η ημέρα που βγαίνουν

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων βάζουν οι βάσεις 2026 και η ανακοίνωσή τους.

Ο σχεδιασμός ήταν, από την αρχή, οι βάσεις να ανακοινωθούν πριν από τις 28 Ιουλίου.

Βάσεις 2026: Η ημέρα που ανακοινώνονται

Και ως πιθανότερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των βάσεων 2026 ήταν η Πέμπτη 23 Ιουλίου και η Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤNews όπου έγινε γνωστό ότι οι βάσεις θα ανακοινωθούν αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Η επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας, όπως είχε γίνει γνωστό, ήταν οι βάσεις να δημοσιοποιηθούν νωρίτερα από πέρυσι, όταν τα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί στις 25 Ιουλίου.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Μάλιστα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης, θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

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