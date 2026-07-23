Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις 2026.

Ο σχεδιασμός ήταν, από την αρχή, οι βάσεις να ανακοινωθούν πριν από τις 28 Ιουλίου.

Και ως πιθανότερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των βάσεων 2026 ήταν η Πέμπτη 23 Ιουλίου και η Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤNews όπου έγινε γνωστό ότι οι βάσεις ανακοινώνονται σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Η επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας, όπως είχε γίνει γνωστό, ήταν οι βάσεις να δημοσιοποιηθούν νωρίτερα από πέρυσι, όταν τα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί στις 25 Ιουλίου.

Βάσεις 2026: Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι

Όπως ανέφερε και χθες η υπουργός, οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ΕΔΩ.

Μάλιστα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης, θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μέχρι χθες,