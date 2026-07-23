Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις 2026.

Ο σχεδιασμός ήταν, από την αρχή, οι βάσεις να ανακοινωθούν πριν από τις 28 Ιουλίου.

Και ως πιθανότερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των βάσεων 2026 ήταν η Πέμπτη 23 Ιουλίου και η Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤNews όπου έγινε γνωστό ότι οι βάσεις ανακοινώνονται σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Η επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας, όπως είχε γίνει γνωστό, ήταν οι βάσεις να δημοσιοποιηθούν νωρίτερα από πέρυσι, όταν τα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί στις 25 Ιουλίου.

Βάσεις 2026: Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι

Όπως ανέφερε και χθες η υπουργός, οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ΕΔΩ.

Μάλιστα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης, θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μέχρι χθες,

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο , αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές Νομικής και Ψυχολογίας.

, αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές Νομικής και Ψυχολογίας. Στο 2ο επιστημονικό πεδίο , που περιλαμβάνει τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και τα Μαθηματικά αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, επηρεάζοντας ανοδικά τις βάσεις στις σχολές με υψηλή ζήτηση.

, που περιλαμβάνει τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και τα Μαθηματικά αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, επηρεάζοντας ανοδικά τις βάσεις στις σχολές με υψηλή ζήτηση. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο , εκτιμάται ότι οι Ιατρικές Σχολές θα κινηθούν επίσης ανοδικά.

, εκτιμάται ότι οι Ιατρικές Σχολές θα κινηθούν επίσης ανοδικά. Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις Οικονομικές σχολές, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «μικρές αυξομειώσεις» στις βάσεις εισαγωγής.

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