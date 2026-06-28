Βαρυμπόμπη: Νεκρός οδηγός μετά από εκτροπή οχήματος

Τη ζωλη του έχασε οδηγός στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής Οδού, επί της οδού Γυμναστηρίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να αποπροσανατολίστηκε στο σημείο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το τροχαίο στη Βαρυμπόμπη

Το όχημα προσέκρουσε σε τοιχίο, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο επιχείρησαν οι αρμόδιες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του οχήματος, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας ή της ηλικίας του θύματος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.

Με πληροφορίες ΕΡΤnews