Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρια – Οκτώ συλλήψεις και τέσσερις τραυματίες

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα μια άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Δύο ανήλικοι πακιστανικής καταγωγής, 16 και 17 ετών, φέρεται να δέχθηκαν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων και στο «Ασκληπιείο» Βούλας. Νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ελαφρά τραυματίστηκαν επίσης δύο Έλληνες, ηλικίας 16 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 ετών και ένας 18χρονος Αλβανός.

Οκτώ συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις. Οι νεαροί φαίνεται να ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες: στη μία ο 16χρονος Βούλγαρος μαζί με τους δύο Πακιστανούς, και στην άλλη οι Έλληνες μαζί με έναν 18χρονο Αλβανό. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 20χρονος Έλληνας.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα αίτια της συμπλοκής να παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.