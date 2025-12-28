Βαρδούσια: H οικογένειά του ενός ορειβάτη τον έψαχνε για να του πει ότι πέθανε ο παππούς του ενώ ήταν νεκρός

Τραγικές είναι οι στιγμές που βιώνουν τις τελευταίες ώρες, συγγενείς και φίλοι των ορειβατών που βρέθηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη.

Μετά από έρευνες, οι τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν από την ημέρα των Χριστουγέννων, βρέθηκαν νεκροί το απόγευμα της Παρασκευής και καταπλακωμένοι από τεράστιο όγκο χιονιού.

Τα θύματα βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από τη χιονοστιβάδα.

Το 5ο άτομο της παρέας μιλώντας στον Alpha, ανέφερε πως αποφάσισε να μην ακολουθήσει τους φίλους του στα Βαρδούσια καθώς «λόγω φόρτου εργασίας δε θα μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές εδώ στο βουνό». Ήταν εκείνος που κάλεσε τις Αρχές στη Φωκίδα, για να ενημερώσει ότι δε μπορεί να τους βρει. «Κάλεσα να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά την ημέρα αυτή. Δεν υπήρχε σήμα για πολλές φορές που κάλεσα και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησης των παιδιών» ανέφερε αρχικά.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως τους άρεσε. Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών», συνέχισε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως για την οικογένεια του ενός ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του.

Ο πατέρας του συγκεκριμένα έψαχνε τον γιο του, για να του πει τα νέα, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο ίδιος είναι νεκρός.

«Πήρε ασθενοφόρο τον πατέρα του. Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του», κατέληξε.