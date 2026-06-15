ΑΠΘ: Βανδαλίστηκε η Pride σημαία που είχε αναρτηθεί για τον Μήνα Υπερηφάνειας

Βανδαλίστηκε η Pride σημαία που είχε αναρτηθεί σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον Μήνα Υπερηφάνειας.

Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή της η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ, ενώ σχετική ανάρτηση έκανε και η καθηγήτρια Δόμνα Κακανά, κάνοντας λόγο για ομοτρανσφοβικό βανδαλισμό.

«Η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε. Η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται», συνεχίζει το κείμενο.

Η ανάρτηση καταλήγει ότι το περιστατικό υπενθυμίζει πως «η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».

Facebook Twitter Η Pride σημαία στο κτίριο του ΑΠΘ, πριν από τον βανδαλισμό. Φωτ.: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ΑΠΘ / Facebook

Η Pride σημαία είχε αναρτηθεί στο ΑΠΘ με αφορμή τον Μήνα Υπερηφάνειας και το επερχόμενο Thessaloniki Pride. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είχε γνωστοποιήσει την κίνηση με ανάρτηση στο Facebook, σημειώνοντας ότι η έπαρση της σημαίας αποτελεί συμβολική αλλά ουσιαστική υπενθύμιση της δέσμευσης του πανεπιστημίου για ισότητα, σεβασμό, διαφορετικότητα και συμπερίληψη.

Η αρχική ανάρτηση για τη σημαία είχε δεχθεί σχόλια μίσους και λοατκιφοβικές εκφράσεις, γεγονός που είχε σχολιάσει και η καθηγήτρια του ΑΠΘ Δήμητρα Κογκίδου. Όπως είχε γράψει, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση «εκθέτουν το μέγεθος των προκαταλήψεων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τμήματα της κοινωνίας μας» και δείχνουν πόσο αναγκαίες παραμένουν οι παρεμβάσεις υπέρ της ισότητας και της συμπερίληψης.

Facebook Twitter Η σημαία μετά τον βανδαλισμό. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ ανέφερε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί». Φωτ.: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ΑΠΘ / Facebook

Μετά τον βανδαλισμό, η Δόμνα Κακανά κάλεσε το κοινό στην προβολή της ταινίας 120 χτύποι το λεπτό, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 18:30, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Η ταινία του Ρομπέν Καμπιγιό, που είχε τιμηθεί με το Grand Prix στο Φεστιβάλ Καννών, αναφέρεται στη δράση της ACT UP στο Παρίσι της δεκαετίας του 1990 και στη διεκδίκηση ορατότητας, δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας απέναντι στο στίγμα του HIV/AIDS.

Με στοιχεία από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ