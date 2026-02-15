Βανδάλισαν το Μνημείο των 200 στην Καισαριανή - Η ανακοίνωση του Δήμου

Υλικές φθορές προκλήθηκαν στη μαρμάρινη πλάκα του Μνημείου των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση σπάνιων φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν στιγμές πριν από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944.

Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή Καισαριανής καταδίκασε τον βανδαλισμό, τονίζοντας ότι η ζημιά αφορά τη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που αναφέρεται στο ιστορικό γεγονός της εκτέλεσης των 200 πολιτικών κρατουμένων από τις ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής. Η δημοτική αρχή κάνει λόγο για πράξη που σημειώθηκε αμέσως μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών και δηλώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών.

Οι φωτογραφίες, οκτώ συνολικά, εμφανίστηκαν σε δημοπρασία στο eBay από πωλητή στο Βέλγιο και αποδίδονται στον Μάιο του 1944. Φέρονται να προέρχονται από Γερμανό στρατιώτη και να απεικονίζουν ομάδες κρατουμένων που οδηγούνται προς το εκτελεστικό απόσπασμα στο Σκοπευτήριο. Πρόκειται, εφόσον επιβεβαιωθούν, για τα πρώτα οπτικά τεκμήρια της εκτέλεσης, 80 χρόνια μετά το γεγονός.

Ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός ανέφερε ότι οι εικόνες αποτυπώνουν λεπτομέρειες της μεταφοράς των κρατουμένων από το Χαϊδάρι, πρόσωπα μελλοθανάτων και σκηνές έξω από την είσοδο του Σκοπευτηρίου. Όπως σημειώνει, πρόκειται για υλικό που, αν είναι αυθεντικό, αποτελεί σημαντικό ιστορικό τεκμήριο.

Ωστόσο, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις για τη γνησιότητα των εικόνων. Παρατηρητές επισημαίνουν στοιχεία που δημιουργούν ερωτήματα, όπως παραμορφωμένα πρόσωπα, σκιές που δεν συμβαδίζουν με τη γωνία του φωτός, καθώς και επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά σε διαφορετικά σώματα. Σε ορισμένες λήψεις φαίνεται πρόσωπο να «αιωρείται» πάνω σε σώμα, ενώ αλλού διακρίνονται ίχνη επεξεργασίας γύρω από τα περιγράμματα κεφαλιών.

Οι επισημάνσεις αυτές οδηγούν σε εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για εικόνες που έχουν υποστεί ψηφιακή αλλοίωση ή ακόμη και για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκτέλεση των 200 πολιτικών κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944 αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Κατοχής. Οι κρατούμενοι, στην πλειονότητά τους κομμουνιστές, εκτελέστηκαν ως αντίποινα για δράση του ΕΛΑΣ. Το Σκοπευτήριο της Καισαριανής έχει αναγνωριστεί ως τόπος ιστορικής μνήμης.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να σβηστεί και δεσμεύεται να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες ανάδειξης του χώρου.