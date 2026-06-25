Βαγγέλης Γιακουμάκης: Το πτυχίο του παραδίδεται στους γονείς του

Η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη θα παραλάβει το πτυχίο του σε μια συμβολική κίνηση φόρου τιμής στη μνήμη του, από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, φοιτητής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2015, αφήνοντας πίσω στο δωμάτιό του το κινητό και το πορτοφόλι του. Έπειτα από σχεδόν έναν μήνα ερευνών, βρέθηκε νεκρός σε κοντινή απόσταση από τη σχολή. Η υπόθεσή του συγκλόνισε το πανελλήνιο και έφερε στο προσκήνιο το ακανθώδες ζήτημα της βίας, του bullying και της κακοποιητικής συμπεριφοράς στους χώρους εκπαίδευσης.

Έντεκα χρόνια μετά, η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων απένειμε τιμητικά το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, στους γονείς του.

Το πτυχίο παρέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια λιτής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής και ενημέρωσε ότι θα το παραδώσει στους γονείς του Βαγγέλη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

«Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το Πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή. Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη. Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους», ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στην ανάρτησή του.