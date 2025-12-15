Αυξημένες οι κλήσεις-απάτες από Ολλανδία και Πολωνία - Πώς να προστατευτείτε

Πολλοί είναι οι πολίτες που τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες έχουν αναφέρει ότι δέχτηκαν κλήσεις-απάτη από την Ολλανδία και την Πολωνία.

Οι συγκεκριμένες κλήσεις πρόκειται για απάτη τύπου Wangiri και έχουν χαρακτηριστικούς διεθνείς κωδικούς όπως:

+48 (Πολωνία)

+3197 (Ολλανδία)

Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν είναι κάτι νέο, καθώς κατά καιρούς επανέρχεται, αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται ότι εντείνεται.

H απάτη Wangiri

Η απάτη «Wangiri» προέρχεται από την Ιαπωνία, όπου οι απατεώνες κάνουν σύντομες κλήσεις σε έναν αριθμό, ελπίζοντας ότι ο παραλήπτης θα καλέσει πίσω. Σε περίπτωση που όντως ο ανυποψίαστος πολίτης επιχειρήσει να κάνει κλήση στον άγνωστο αριθμό τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει κάποια μεγάλη χρέωση. Κατ' αυτό τον τρόπο οι δράστες καταφέρνουν να αποσπάσουν τα χρήματα των τηλεφωνικών χρεώσεων.

Οι επιτήδειοι θα προσπαθήσουν να σας κρατήσουν στη γραμμή όσο το δυνατόν περισσότερο, αν απαντήσετε στο τηλεφώνημα, με στόχο να αυξήσουν το κέρδος.

Μπορεί αμέσως μετά να λάβετε spam sms με κακόβουλα links, τα οποία αν πατήσετε, τα προσωπικά σας στοιχεία γίνονται γνωστά στους απατεώνες.

Αντίστοιχες κλήσεις γίνονται και μέσω της εφαρμογής Viber.

Φωτ. Europol

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι αριθμοί δεν ανήκουν σε ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας και σχετίζονται με οργανωμένα δίκτυα ηλεκτρονικής απάτης τύπου phishing.

Οι δράστες προσπαθούν να παρασύρουν τους χρήστες ώστε να ακολουθήσουν σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες και να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα.

Πως να προστατευτείτε

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μην πέσετε στην παγίδα της απάτης είναι να μην επιστρέφετε τις κλήσεις σε αριθμούς που δεν γνωρίζετε, ιδιαίτερα από διεθνής αριθμούς και να μην απαντήσετε στο τηλεφώνημα.

Αναζητήστε στο Google τους αριθμούς, καθώς είναι πολύ πιθανό να αναφέρονται ως απάτη.

Σε περίπτωση που πέσετε θύμα της απάτης, καλέστε τον πάροχο του τηλεφώνου σας και εξηγήστε του τι συνέβη.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρετε το περιστατικό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι πολίτες θα πρέπει πάντα να θυμούνται ότι οι τράπεζες δεν θα καλέσουν ούτε θα αποστείλουν μήνυμα (π.χ. email, SMS) ζητώντας να αποκαλύψετε τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως στοιχεία λογαριασμών και καρτών, κωδικούς ΑΤΜ και άλλα, ούτε πρόκειται να σας ενημερώσουν κατά αυτό τον τρόπο αν έχετε κλειδωθεί ή έχει κάποιο πρόβλημα ο λογαριασμός ή η κάρτα σας.