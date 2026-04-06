Αυξημένες οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων - Συλλήψεις σε Πέλλα, Κιλκίς και Λάρισα

Μάστιγα αποτελούν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συλλήψεις για εξαπάτηση σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες σε Πέλλα, Κιλκίς και Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σημειώθηκαν τρεις συλλήψεις και δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ατόμων.

Ειδικότερα, στην Πέλλα συνελήφθη ένα άτομο, όπου ο συνεργός του κάλεσε μία γυναίκα και παρίστανε τον λογιστή, λέγοντάς της ότι ο γιος της χρωστάει στην εφορία για αδήλωτα εισοδήματα, ζητώντας να του δώσει χρήματα.

Η γυναίκα πίστεψε τα λεγόμενα του άνδρα και του έδωσε 146 λίρες και 3.900 ευρώ.

Στην Πιερία συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία είχαν εξαπατήσει δύο ηλικιωμένους στη Λάρισα.

Στη μία περίπτωση είπαν ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και πήραν 1.000 ευρώ από το ένα θύμα και πλήθος κοσμημάτων από δεύτερο άτομο.

Τηλεφώνημα εξαπάτησης έλαβε από άγνωστο και ένα ακόμα άτομο στο Κιλκίς, καταλήγοντας να δώσει στον συνεργό του 12.000 ευρώ.

