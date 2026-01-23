Ελλάδα

Αυτοί οι τρεις σταθμοί του τραμ είναι κλειστοί σήμερα μέχρι το μεσημέρι - Ο λόγος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 του τραμ

The LiFO team
Φωτ.: Eurokinissi

Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) ισχύουν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, λόγω εργασιών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Η τροποποίηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Tραμ: Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00, τα δρομολόγια της Γραμμής 6 έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα: Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις:

  • Λ. Βουλιαγμένης
  • Ζάππειο
  • Σύνταγμα

Ο ΟΑΣΑ καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τις μετακινήσεις του και να λαμβάνει υπόψη τις προσωρινές αλλαγές.

