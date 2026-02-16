Αυτό το ελληνικό νησί είναι στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel» το 2026

Μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε ελληνικό νησί, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς που προτείνεται να επισκεφθεί κανείς το 2026 για «slow travel», σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό blog Just One For The Road.

Στο σχετικό δημοσίευμα, η Σκόπελος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και παρουσιάζεται ως ένας πολύπλευρος ελληνικός νησιωτικός προορισμός που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα και προσφέρει μια εμπειρία ποιοτικών διακοπών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μοναδική φυσική ομορφιά του νησιού με τα καταπράσινα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τις κρυστάλλινες παραλίες και το αρμονικό τοπίο που συνδυάζει βουνό και δαντελωτή ακτογραμμή.

Το άρθρο επισημαίνει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Σκόπελος «κινείται στον σωστό βηματισμό» και δεν ακολουθεί τον ρυθμό δημοφιλών μαζικών προορισμών, αλλά ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και την ισορροπία που προσφέρει στον επισκέπτη συνδυαστικά με τη διασκέδαση, τη χαλάρωση και τη μουσική κάθε είδους.

Επίσης, γίνεται αναφορά στα γραφικά σοκάκια, στο παραδοσιακό λιμάνι, στα βυζαντινά εκκλησάκια και στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν μια εμπειρία γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας. Παράλληλα, τονίζεται η διεθνής αναγνωρισιμότητα που απέκτησε η Σκόπελος μέσα από τα γυρίσματα της ταινίας «Mamma Mia!», χωρίς ωστόσο αυτό να αλλοιώνει τον ήπιο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα της.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο διαδικτυακό μέσο διαβάζεται από επαγγελματίες του τουρισμού και έχει βραβευθεί πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία ως Best Emerging Travel Blog. Ο δημιουργός του που επισκέφτηκε την Σκόπελο μετά από πρόσκληση του Δήμου έχει επίσης διακριθεί ως Travel Blogger & Writer of the Year in UK.

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους. Εκτός από την ελληνική νησιωτική παρουσία, η λίστα περιλαμβάνει προορισμούς από τη Γαλλία, το Βιετνάμ, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Ταϊλάνδη και το Βόρνεο.

Σκόπελος: Το νησί στο οποίο οι ταξιδιώτες «θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά»

Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το αφιέρωμα της κορυφαίας βρετανικής εφημερίδας The Sun, που δημοσιεύθηκε το ίδιο διάστημα, το οποίο παροτρύνει τους αναγνώστες της να μην συμβιβαστούν με «μέτριες» επιλογές και «να επισκεφτούν ένα νησί που το λατρεύουν όλοι οι ταξιδιώτες και θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά».

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του νησιού, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, είναι η άρρηκτη σύνδεση με τη δημοφιλή ταινία Mamma Mia καθώς οι τουρίστες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε οργανωμένες εκδρομές στα εμβληματικά σημεία όπως το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη και την παραλία Καστάνη, σκηνές που έχουν χαραχθεί στη μνήμη των θεατών. Σύμφωνα με τη The Sun που ανέδειξε τον προορισμό στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής του Δήμου, το νησί αποτελεί παράδειγμα πώς ένας παραδοσιακός ελληνικός προορισμός, «χωρίς να απαρνηθεί την ταυτότητά του», μπορεί να υποδεχθεί ταξιδιώτες με διαφορετικά ενδιαφέροντα, από τους λάτρεις της κινηματογραφικής γοητείας έως εκείνους που αναζητούν ποιοτικό φαγητό, αληθινή φιλοξενία και γαλήνια παραθαλάσσια τοπία.

«Η διαρκής παρουσία της Σκοπέλου σε τόσο επιλεκτικές λίστες και αφιερώματα των σημαντικότερων διεθνών ΜΜΕ επιβεβαιώνει τη δυναμική του νησιού ως ποιοτικού προορισμού και ενισχύει τη διεθνή του εικόνα ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Σε αυτό το πλαίσιο η συμμετοχή του Δήμου στην ITB, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού του κόσμου στις αρχές Μαρτίου θα είναι εμπλουτισμένη με προγραμματισμένες επαφές με εξειδικευμένους δημοσιογράφους, επαγγελματίες και bloggers για την προβολή θεματικών μορφών όπως γαστρονομία, πεζοπορία, ποδηλασία, θαλάσσιο τουρισμό και περιηγήσεις σε χωριά και ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά αξιοθέατα», δήλωσε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού της Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.

Τι είναι το «slow travel»

Το slow travel είναι μια φιλοσοφία ταξιδιού που εστιάζει στη βαθύτερη εμπειρία ενός τόπου, αντί στην επιφανειακή και βιαστική εξερεύνηση πολλών προορισμών. Σε αντίθεση με τα κλασικά ταξίδια «εξπρές», όπου ο ταξιδιώτης προσπαθεί να δει όσο το δυνατόν περισσότερα αξιοθέατα σε λίγες ημέρες, το slow travel προτείνει να μειώσουμε τον ρυθμό και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε έναν μόνο προορισμό.

Η βασική ιδέα είναι να ζήσει κανείς σαν ντόπιος. Αυτό σημαίνει να μείνει περισσότερες ημέρες ή και εβδομάδες σε μια πόλη ή χωριό, να ψωνίζει από τις τοπικές αγορές, να δοκιμάζει παραδοσιακά φαγητά, να γνωρίζει ανθρώπους της περιοχής και να συμμετέχει στην καθημερινότητά τους. Αντί να ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα με λίστα αξιοθέατων, αφήνει χώρο για αυθορμητισμό και χαλάρωση.

Το slow travel συνδέεται επίσης με τη βιωσιμότητα. Επιλέγοντας λιγότερες μετακινήσεις και μεγαλύτερη παραμονή σε έναν τόπο, μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ταξιδιού. Παράλληλα, στηρίζεται η τοπική οικονομία, καθώς ο ταξιδιώτης προτιμά μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακά καταλύματα και τοπικά προϊόντα.

Πάνω απ’ όλα, το slow travel είναι μια στάση ζωής. Προσφέρει ουσιαστικές εμπειρίες, μειώνει το άγχος και επιτρέπει στον ταξιδιώτη να δημιουργήσει αληθινές αναμνήσεις. Δεν πρόκειται απλώς για έναν τρόπο διακοπών, αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπεις και να βιώνεις τον κόσμο.