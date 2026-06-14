Αυτά τα 8 ελληνικά νησιά είναι στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη

Οκτώ ελληνικά νησιά ξεχώρισαν στη φετινή λίστα των Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards, η οποία βασίζεται στις αξιολογήσεις και τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο για τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Νάξος, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δημοφιλία της ως αυθεντικός κυκλαδίτικος προορισμός που συνδυάζει παραλίες, παραδοσιακούς οικισμούς και γαστρονομία.

Κυριαρχία της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη

Στη λίστα των 20 καλύτερων νησιών περιλαμβάνονται επίσης η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Σκιάθος, η Μύκονος, η Φολέγανδρος και η Σαντορίνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κυριαρχία της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα ελληνικά νησιά συγκέντρωσαν υψηλές επιδόσεις, με βαθμολογίες που κυμαίνονται από περίπου 83 έως 95 μονάδες, γεγονός που τα τοποθετεί σταθερά ανάμεσα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Μεσογείου.

Η Νάξος καταγράφει την καλύτερη επίδοση, ακολουθώντας την Ίμπιζα στη δεύτερη θέση και το Κάπρι στην τρίτη, ενώ η λίστα συμπληρώνεται από γνωστά νησιά της Μεσογείου και του Ατλαντικού, όπως η Κορσική, η Σαρδηνία, η Σικελία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Μαδέρα και οι Αζόρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετά ελληνικά νησιά βρίσκονται πολύ κοντά βαθμολογικά με δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς, όπως η Νάξος με την Ίμπιζα και η Κρήτη με τη Σικελία, δείχνοντας τον έντονο ανταγωνισμό αλλά και τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η λίστα των 20 κορυφαίων νησιών της Ευρώπης:

Νάξος, Ελλάδα Ίμπιζα, Ισπανία Κάπρι, Ιταλία Χβαρ, Κροατία Κανάρια Νησιά, Ισπανία Μαγιόρκα, Ισπανία Σικελία, Ιταλία Κρήτη, Ελλάδα Μαδέρα, Πορτογαλία Κέρκυρα, Ελλάδα Ρόδος, Ελλάδα Σκιάθος, Ελλάδα Κορσική, Γαλλία Μύκονος, Ελλάδα Κύπρος Σαρδηνία, Ιταλία Φολέγανδρος, Ελλάδα Σαντορίνη, Ελλάδα Μάλτα Αζόρες, Πορτογαλία

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ