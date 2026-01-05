Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, αποφάσισαν οι αγρότες.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έλαβαν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 4/1 στα Μάλγαρα και τα 62 μπλόκα που συμμετείχαν σε αυτή, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής θα αποκλείσουν τις εθνικές οδούς, τους παραδρόμους και τα τελωνεία.

Οι αγρότες δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω και έδωσαν διορία μέχρι την Πέμπτη το πρωί, για να κληθούν από την κυβέρνηση και να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, για την ικανοποίηση των 14 αιτημάτων τους.

Αν δεν συμβεί αυτό, από το Σαββατοκύριακο προτίθενται να κλιμακώσουν ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους, με αποκλεισμούς διαρκείας ενώ βάζουν στο τραπέζι και την κάθοδό τους με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Αυτά είναι τα σημεία που κλείνουν οι αγρότες

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής, για να υπάρξει μπλακ άουτ στις εισαγωγές-εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων μέσα στη χώρα.

«Έχουμε στείλει κατάλογο αιτημάτων με νούμερα και πάνω σε αυτά θέλουμε απάντηση», τόνισε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας Γιώργος Καραΐσκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Βράδυ Κυριακής».

«Και αύριο αν μας πουν ''ναι βρήκαμε δημοσιονομικό χώρο'', θα πάμε. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα γιατί πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει θέμα ζωής, να πειστεί ότι πρέπει να συναντηθούμε για να λύσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας μίλησε στην εκπομπή «UPDATE» του ΕΡΤNEWS. «Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας.

«Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», είπε ο κ. Μαρούδας και πρόσθεσε για το κλείσιμο δρόμων:

«Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ