Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που βάζουν λουκέτο από Δευτέρα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» του δικτύου. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ενώ το θέμα οδηγείται στη Βουλή, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης – στο οποίο συντάχθηκε και η Νέα Δημοκρατία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι «η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει στη Βουλή να απαντήσει», παραδεχόμενος πως «πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, καθώς τα ΕΛΤΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους».

Από την άλλη, γαλάζιοι βουλευτές όπως ο Στέλιος Πέτσας εξέφρασαν επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι το θέμα «δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης πολιτών – ειδικά ηλικιωμένων και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών».

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «σχέδιο Αρμαγεδδώνα» στα ΕΛΤΑ, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση και το Υπερταμείο «οδηγούν σε συρρίκνωση του οργανισμού χωρίς να εξασφαλίζεται η καθολική υπηρεσία».

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ απαντά ότι τα 204 καταστήματα που κλείνουν είχαν «ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και λειτουργούσαν με ζημίες έως 150.000 ευρώ ετησίως». Προσθέτει ότι οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται μέσω κινητών μονάδων, διανομέων και συνεργαζόμενων σημείων, ενώ «κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες».

Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΑΓΙΑΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ) ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΓΑΖΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΑΥΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΕΡΕΣΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΛΑΛΟΥ ΕΦΥΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΙΤΣΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΘΟΥΡΙΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΛΑΛΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΟΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΡΑΧΩΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΟΥΔΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ) ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ) ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΨΑΧΝΩΝ

Τι υποστηρίζουν τα ΕΛΤΑ

Τα καταστήματα που κλείνουν είχαν χαμηλή εμπορική δραστηριότητα και υψηλό κόστος λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω κινητών μονάδων, διανομέων και συνεργαζόμενων σημείων.

Θα παραμείνει τουλάχιστον ένα κατάστημα ανά νησί, ενώ οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Οι συντάξεις και οι παραδόσεις θα συνεχιστούν κατ’ οίκον από ταχυδρόμους με POS και φορητές συσκευές PDA.



