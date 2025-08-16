Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Συνελήφθησαν δύο άτομα

Σε συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία της Ρόδου, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε λούνα παρκ, το οποίο λειτουργούσε σε πανηγύρι στην περιοχή Κρεμαστή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Ροδιακή» συνελήφθησαν δύο άτομα, η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκεύης, περίπου στις 10 η ώρα. Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι», και ενόσω βρισκόταν σε λειτουργία, ένα από τα καθίσματα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να εκσφενδονιστούν εκτός και να τραυματιστούν ελαφρά.

Η στιγμή του ατυχήματος:

Από τους αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού, έχει σφραγιστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι του λούνα παρκ, ενώ έχει τεθεί αίτημα στον δήμο Ρόδου για αναστολή της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.