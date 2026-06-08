Αττικόν - Απόλλων: Ελευθερώθηκε το πεζοδρόμιο στη Σταδίου μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια, το πεζοδρόμιο έξω από τους ιστορικούς κινηματογράφους Αττικόν-Απόλλων επί της οδού Σταδίου, είναι και πάλι διαθέσιμο για τους πεζούς.

Έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε που η φωτιά της 12ης Φεβρουαρίου 2012 προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην πρόσοψη και την είσοδο του συγκροτήματος που στέγαζε τους δύο ιστορικούς κινηματογράφους «Αττικόν» και «Απόλλων», στο κέντρο της Αθήνας.

Τα φώτα του ιστορικού κινηματογραφικού συγκροτήματος έσβησαν βιαίως το 2012 από την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από ρίψεις μολότοφ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, τη 12η Φεβρουαρίου, ημέρα που στη Βουλή ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο.

Οι κινηματογράφοι παρέμειναν άθικτοι χάρη στη μεγάλη προσπάθεια της Πυροσβεστικής αλλά και των διαχειριστών του κινηματογραφικού συγκροτήματος, των αδελφών Γιώργου και Παναγιώτη Τσακαλάκη. Η καταθλιπτική εικόνα καταστροφής που παρουσιάζει το κτίριο εξωτερικά όλα αυτά τα χρόνια δίνει τον τόνο σε όλη τη γειτονιά της Σταδίου, που έχει μαραζώσει.

Σήμερα, οι εικόνες από το πεζοδρόμιο στη Σταδίου, δίνουν μια νότα αισιοδοξίας για τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού κτιρίου, που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική ζωή της Αθήνας.