Αττική: Συνελήφθη 77χρονος που στην κατοχή του βρέθηκαν αρχαία και ένα ανθρώπινο έμβρυο σε φιάλη με υγρό

Αίσθηση προκαλεί τις τελευταίες ώρες, η είδηση της σύλληψης ενός 77χρονου στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν αρχαία αλλά και ένα ανθρώπινο έμβρυο σε φιάλη με υγρό.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε σε περιοχή της Αττικής. Ο 77χρονος συλληφθείς είναι γνώριμος της αστυνομίας, στις, καθώς στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε παρόμοια υπόθεση.

Αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων 39 αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγεία και πολλά άλλα.

Παράλληλα, πλήθος ερωτημάτων προκύπτουν σχετικά με το πώς κατέληξε εκεί και για ποιο λόγο ο 77χρονος κρατούσε τη φιάλη που περιείχε ανθρώπινο έμβρυο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -39- αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και -1- φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω, στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής -28- πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για -12- από αυτά. Για τα υπόλοιπα -16-, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα. Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή»