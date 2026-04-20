Αττική: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί τις επόμενες δύο Κυριακές

Την Κυριακή 26 Απριλίου και την επόμενη Κυριακή, την 3η Μαΐου, τίθενται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ορισμένους δρόμους να μένουν κλειστοί.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 3 Μαΐου σε δρόμους της Αττικής επηρεάζεται η κυκλοφορία στους δρόμους, λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής», αλλά και την Κυριακή 26 Απριλίου σε δρόμους των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, λόγω της διεξαγωγής του «17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου και Παράλληλων Αγώνων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 07:00 έως 11:00, στις περιοχές των Δήμων Αιγάλεω και Χαϊδαρίου, ως εξής:

Αγωνιστών Στρατοπέδου, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Αθηνών και της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.

Ιερά Οδός, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου και Στρ. Καραϊσκάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Αθηνών.

Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αυτής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στρ. Καραϊσκάκη και της λεωφ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λεωφ. Αθηνών στο ύψος διασταύρωσής της με τις οδούς Φλουτζή και Αγωνιστών Στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Φλουτζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινι και της λεωφ. Αθηνών.

- Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00, στους κατωτέρω οδικούς άξονες Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιώς.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Περσεφόνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την λεωφ. Συγγρού έως οδό Φιλελλήνων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Συντάγματος.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Βασ. Σοφίας.

Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Μιχαλακοπούλου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μερκούρη και της λΛεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου.

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της.

Γρ. Θεολόγου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Πανιωνίου.

Πανιωνίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Πέλοπος, καθ΄ όλο το μήκος της

Σκοπευτηρίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 26 Απριλίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν επίσης την Κυριακή 26 Απριλίου σε δρόμους των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες».

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

– Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 05.00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Συγγρού (θέση Ψαλίδι) και της Λεωφ. Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννου Φιξ έως το ύψος της συμβολής της με την Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Κατά τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Γλυφάδα / Πειραιά) – Λεωφ. Αμφιθέας – Λεωφ. Ποσειδώνος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Αθήνα) – Ζησιμοπούλου – Αγ. Αναργύρων – Λεωφ. Αμφιθέας ή Δημοσθένους – Λεωφ. Αμφιθέας.

– Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 04.00΄ έως 13.00΄, επί της οδού Π. Ιωάννου Αυγέρη (έμπροσθεν Θ/Κ Αβέρωφ-Δημοτικού Κολυμβητηρίου Π. Φαλήρου), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Μωραϊτίνη (έμπροσθεν TAE KWON DO) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews