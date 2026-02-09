Αττική Οδός: Προσοχή σε παραπλανητικά sms που αφορούν λογαριασμούς e-PASS

Η Νέα Αττική Οδός ενημερώνει τους συνδρομητές της υπηρεσίας e-PASS ότι δεν αποστέλλει σε καμία περίπτωση γραπτά μηνύματα (SMS) σχετικά με εκκρεμότητες, οφειλές ή ζητήματα που αφορούν τους λογαριασμούς e-PASS.
Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα τέτοιου περιεχομένου, πρόκειται για απόπειρα ψηφιακής απάτης μέσω
μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS (phishing).
Τι πρέπει να κάνετε:
- Αγνοήστε το μήνυμα
- Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο
- Διαγράψτε το άμεσα
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Νέα Αττική Οδός δεν ζητά ποτέ και με κανέναν τρόπο προσωπικούς ή μυστικούς κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.
Η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Νέα Αττική Οδό.